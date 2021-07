RunNa: Weinmalig zur PB oder zumindest zum Kuchenbuffet

Doch warum ausgerechnet der Wachaumarathon? Vor ein paar Wochen hat der Wiener Laufshop RunInc mit Chef Michael Buchleitner, der gleichzeitig auch Veranstalter des Wachaumarathons ist, Profi- und Hobbyläufer über den Wachaumarathon befragt. Herausgekommen ist ein bunter Mix in Form eines Videos, das zeigt, warum der Wachaumarathon so beliebt ist und zu den größten Sportveranstaltungen Österreichs zählt: Angefangen von der Leidenschaft, über das Saisonhighlight, bis hin zum Wein und Kuchen (mein insgeheimes Highlight ;-)) im Ziel.

Natürlich ist es nicht nur der Kuchen, der den Wachaumarathon so besonders für mich macht. Was mir sehr gut gefällt, ist die Punkt zu Punkt Strecke immer entlang der Donau. Denn ich bin nicht so der Runden-Freund, laufe lieber eine Strecke ohne mehrmals am eigentlichen Ziel vorbei zu müssen. Oftmals scheitert dies an der Organisation, sodass die meisten Laufveranstaltungen in Form von Rundkursen abgehalten werden. Nicht so in der in der Wachau. Zwar eine enorme Herausforderung alle Teilnehmer an den richtigen Startpunkt zu bringen, doch bei meiner Premiere im vergangenen Jahr staunte ich: perfekt organisiert, ohne lange Wartezeiten.