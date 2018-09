Restaurant: Wissen über Kalorienanzahl beeinflusst Speisenwahl

Aufs Gewicht zu achten ist gar nicht so einfach, die Kalorien jeder zugeführten Mahlzeit zu kennen, noch viel schwieriger. Damit Restaurantbesucher den Überblick bewahren, müssen in den USA ab sofort alle Lokale, die mehr als zwanzig Speisen auf ihrer Karte anbieten, die genaue Kalorienanzahl dazuschreiben.

Wissenschaftler der Cornell Universität wollten herausfinden, welchen Einfluss das neu beschlossene Gesetz auf die Konsumenten hat. Dafür führten sie ein Experiment mit 5550 Testpersonen in zwei verschiedenen Restaurants durch. Der ersten Gruppe wurde eine Speisekarte mit angeführter Kalorienanzahl vorgelegt, die zweite Gruppe wählte die Speisen, ohne über die Kalorien Bescheid zu wissen. Fazit der Forscher: In Restaurants, wo die Kalorien auf der Karte deklariert werden, nehmen die Gäste bis zu drei Prozent – im Schnitt 45 Kalorien – weniger zu sich als in anderen Lokalen.