Downsyndrom: Warum ein Mädchen ihren Ausweis änderte

Vor mittlerweile zehn Jahren bemerkte das Mädchen, dass sie mit dem Ausweisdokument nicht so recht etwas anfangen konnte. Als sie zusammen mit ihrer Familie ein Schwimmbad besuchte, zeigten ihre Eltern den Ausweis vor. Hannah fragte ihre Eltern, warum sie so einen Ausweis habe, und andere nicht. Sie fühlte sich durch den Ausweis ausgegrenzt, erinnert sich ihr Vater, Kai Bruhn, im Gespräch mit ze.tt. Der Schwerbehindertenausweis ist ein in Deutschland bundeseinheitlicher Nachweis über den Status als schwerbehinderter Mensch. Darin vermerkt sind der Grad der Behinderung und weitere gesundheitliche Merkmale. Mit dem Ausweis haben Menschen unter anderem Anspruch auf Vergünstigungen. Für Hannah unterstrich der Ausweis aber lediglich ihre vermeintliche Andersartigkeit. So entstand auch ihr Wunsch, dem Dokument einen anderen Namen zu verpassen.

Für ihre Schülerzeitung verfasste die Teenagerin einen Artikel über ihr Vorhaben. Darin schreibt sie: "Ich möchte, dass mein Ausweis umbenannt wird. Ich möchte, dass er Schwer-in-Ordnung-Ausweis heißt. Ich finde Schwerbehindertenausweis ist nicht der richtige Name für meinen Ausweis." Gesagt, getan. Zusammen mit ihrer Lehrerin und ihren Eltern benannte sie den Ausweis um - allerdings nur auf der dazugehörigen Hülle, nicht auf dem Dokument selbst. Aus dem Schwerbehindertenausweis wurde damit ein Schwer-in-Ordnung-Ausweis.

Bekannt wurde Hannahs Geschichte, weil sie mit der Zeitschrift von Kids Hamburg (KIDS Aktuell) darüber sprach. Kids Hamburg ist ein Verein für Menschen mit Down-Syndrom und ihre Angehörigen. Ein Spender des Vereins teilte Hannahs Geschichte schließlich via Twitter, wo das Posting binnen kürzester Zeit tausende Likes bekam. Daraufhin berichteten zahlreiche deutsche Medien, darunter die ARD und der NDR, über Hannah.