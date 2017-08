Coffee to go, Mittagessen to go, Entspannung to go: In New York City ermöglicht ein Meditationsbus gestressten Bürgern eine kurze Auszeit.

Zen-Oase im Big Apple

Um dem Stadtdschungel zu entkommen muss man lediglich im Bus namens "Calm City" eine zehnminütige Meditationssitzung buchen. Schon sind die Menschenmassen vom Times Sqare, das Durcheinander der U-Bahn-Station und die Hektik des Büroalltags vergessen.

"Viele Menschen führen hier ein stressiges und hektisches Leben, wo ein Termin den nächsten jagt", sagt Gründerin Kristin Westbrook. "Deswegen sind zehn Minuten ideal - man kann in seiner Mittagspause kurz abschalten und geht ausgeglichener in den Rest des Tages."

What's that peeking through the trees at Madison square park? Come visit us today (Tuesday) on 26th st btw Madison and 5th. ???? Ein Beitrag geteilt von Calm City (@calmcitynyc) am 8. Aug 2017 um 6:31 Uhr

Inspiration für waren New Yorks zahlreiche Imbisswagen - Meditation soll genauso unkompliziert sein wie ein schneller Snack. Seit Mai 2017 parkt Westbrooks umgebauter Bus dreimal pro Woche in Midtown Manhattan und kann auch von Firmen gebucht werden. Eine Sitzung im mobilen Mediationsstudio kostet 15 US-Dollar (rund 12,60 Euro).