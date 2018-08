Britische Behörde schickt verstorbener Frau Krebsvorsorge-Erinnerung

Eine berührende wie bizarre Geschichte verbreitet sich derzeit in den sozialen Medien. Am Mittwoch teilte Colin Brazier, britischer Journalist und Moderator für Sky News, ein Foto eines Briefes auf Twitter. Zu erkennen ist, dass das Schreiben vom nationalen Gesundheitsdienst National Health Service, kurz NHS, versandt wurde. In dem Brief wird die Adressatin, Jo Brazier, zur Vorsorgeuntersuchung im Rahmen des Brustkrebs-Früherkennungsprogrammes eingeladen.

Jo Brazier kann den vorgeschlagenen Termin allerdings nicht wahrnehmen, denn sie ist – wie ihr Ehemann auf Twitter schildert – am 6. Juli dieses Jahres im Alter von 55 Jahren an den Folgen von Brustkrebs gestorben. "Ich weiß, dass der NHS einer Staatsreligion gleicht, aber Einladungen zur Brustuntersuchung stoßen bei jenen, die bereits an Brustkrebs gestorben sind, auf taube Ohren", erklärte Colin Brazier in seinem Tweet.