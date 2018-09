Béatrice Drach: Fitnessübungen für jede Lebenslage

Wenn ich ihre Fotos sehe, bekomme sogar ich ein schlechtes Gewissen. Es vergeht kaum ein Wochenende, an dem Béatrice Drach nicht an einem Wettlauf teilnimmt. Kaum ein Tag, an dem sie nicht auf Facebook oder Instagram ein Bild von einer Fitnessübung postet – mit Kniebeugen oder Liegestütz, im Sport-Outfit, aber auch mal in Ausgeh-Montur.

Béatrice arbeitete in der Pharmabranche, aber irgendwann kam das Burn-out. Heute ist sie Public-Health-Expertin, hält Vorträge, wie man Fehlhaltungen vermeiden kann, und ist passionierter Fitnesscoach.

Um Menschen zu erreichen, die sonst eher wenig mit Sport am Hut haben, aber trotzdem an klassischen Nackenverspannungen oder Rückenschmerzen leiden, hat sie jetzt eine kostenlose Office Yoga Challenge ins Leben gerufen (www.beatrice-drach.com). Wer sich anmeldet, bekommt ab kommendem Montag sechs Tage lang jeden Tag ein Mail mit einem Übungsvideo. Gezeigt werden jeweils zwei kleine Übungen, die jeder im Büro machen kann und die niemanden ins Schwitzen bringen. In der begleitenden Facebook-Gruppe beantwortet Béatrice außerdem jeden Tag Fragen zu den Videos.

Da gibt es zum Beispiel die Tropfen-Übung für die Handgelenke: In aufrechter Haltung, Schultern nach unten und hinten, stellt man sich vor, dass man Tropfen in den Händen hat. Diese lässt man nach unten fallen und spreizt dabei die Finger. Wer es mit dieser Bewegung jetzt regnen lässt, entspannt nicht nur die Muskulatur in den Händen, sondern tropft sich selbst auch förmlich den Stress herunter. Nach zwei bis drei Minuten ist das Video vorbei und die Bewegungsaufgaben für den Tag sind erledigt.

Mit so kleinen Übungen fängt es oft an – nicht selten werden daraus später Kniebeugen und Liegestütz.