Weihnachten – wie es wirklich war

Die Theologin Christine Hubka räumt im neuen Buch „Jesus hatte vier Brüder“ (siehe unten) mit Mythen über die Bibel auf: „Ich erkläre unvoreingenommen, was in der Bibel steht. Wie man es im Theologiestudium heute lernt. Das ist oft mehrdimensional, denn die Bibel widerspricht sich ja permanent. Und weil es nicht einmal die eine richtige Aussage gibt, gibt es schon gar nicht die richtige Deutung.“ Hubka erklärt, dass Onan nicht onanierte, Eva als Adamsrippe falsch übersetzt wurde, Lügen laut Bibel nicht verboten sind. Dass Mann und Frau in der Bibel ebenbürtig dargestellt werden. Und dass die Weihnachtsgeschichte in der bekannten Form nur ein sozialverkitschtes Märchen ist.



KURIER: Sie rechnen im Buch ganz schön mit Weihnachten ab: Maria keine Jungfrau, kein Stern, keine Hirten, keine Engel und keine Könige zu Besuch.



Christine Hubka : Das alles macht Weihnachten ja nicht aus.



Für viele macht Weihnachten genau diese Lieblichkeit aus.

Warum sind diese Vorstellungen sinnstiftend? Es ist nicht tröstlich, dass ein Kind im Stall zur Welt kam. Das Übernehmen einer Geschichte in den eigenen Kulturkreis ist wichtig, aber wenn die

Verpackung wichtiger wird als der Inhalt, ist das falsch.



Im Sinne von Konsumwahn und Weihnachtsmann. Aber was spricht gegen die Krippe und den Stern über Betlehem ?

Matthäus verwendet im Evangelium den Stern als Sprachmotiv, Jesu Geburt im Sinne eines steigenden Sterns. Eigentlich schreibt er das aber aus dem Alten Testament ab. Man muss sehen, dass es um ein Bild geht.

Die Hl. Drei Könige waren laut Ihrem Buch eine unbestimmte Zahl heidnischer Magier.

Matthäus sagt, dass die „Magoi“ – griechisch für Magier oder Weise – drei Geschenke brachten. Das interpretierte man über die Zeit zu drei Königen. Auch das zitiert er aus einem alttestamentlichen Text. Es ging darum, die jüdischen Leser zu erschüttern: Der erste Besuch des Messias waren nicht fromme Juden, sondern heidnische Götzendiener.



Genau das vermittelt die aktuelle Darstellung ja auch.

Aber das Szenische bekommt eine Eigendynamik, so dass der Inhalt nicht mehr rüberkommt. Die Botschaft der Weihnachtsgeschichte ist, dass Gott den Menschen völlig bedingungslos nahekommt. Du musst nicht brav sein, nicht artig, denn es ist ihm nicht egal, was auf der Welt passiert. Um diesen Inhalt muss es gehen, nicht um Pseudohistorisches.