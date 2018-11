Der KURIER Videobus bringt Ihre Weihnachtsgrüße ins Fernsehen

Infos zur Teilnahme

Wenn Sie den KURIER Videobus an einem der oben genannten Standorte besuchen und Ihre Weihnachtsgrüße als Video aufnehmen, bitten wir Sie Ihre Zustimmungserklärung (wenn Sie das 16. Lebensjahr vollendet haben) zu unterzeichnen. Mit der Zustimmungserklärung erklären Sie sich einverstanden, dass Ihr Name sowie Video bzw. Standbilder daraus, für werbliche Aktivitäten des KURIER Medienhauses (z.B. Tageszeitung KURIER, Fernsehsender schauTV, deren Präsenzen im Web und auf Social Media Kanälen) im Zusammenhang mit der Berichterstattung über die KURIER Weihnachtsaktion 2018 verwendet und veröffentlicht werden können. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nicht. Die Datenschutzrichtlinie des KURIER Medienhauses liegt an den jeweiligen Standorten auf und ist hier abrufbar.