Auch das ist Weihnachten

40 Jahre lang feierte der Schauspieler Walther Reyer am 24. Dezember Geburtstag – und das, obwohl er am 4. September 1922 geboren wurde. Er nannte den Heiligen Abend seinen „zweiten Geburtstag“, weil er den 24. Dezember 1958 nur wie durch ein Wunder überlebt hatte. Reyer saß in einer AUA-Maschine, die kurz vor der Landung am Flughafen Wien-Schwechat abstürzte, explodierte und völlig ausbrannte. Neben Reyer befanden sich in dem Flugzeug weitere 33 Passagiere und Besatzungsmitglieder – und alle überlebten das Unglück. Es ging als „Weihnachtswunder von Schwechat“ in die Geschichte ein. Walther Reyer feierte bis zu seinem Tod 1999 zwei Mal im Jahr Geburtstag.

So mache Familie gedenkt gerade in den Christ-Tagen ihrer Toten. So starb zu Weihnachten 1935 der Komponist Alban Berg, und am 25. Dezember 1977 schloss der große Charlie Chaplin für immer seine Augen.