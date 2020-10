Gemeindebau-Analyse - Karl-Marx-Hof geht mit Bezirk konform

Alles regulär im Karl-Marx-Hof, wo die Wähler so wie im 19. Bezirk der SPÖ die meisten Stimmen gönnten. Für die Sozialdemokraten gab es in der ikonischen Anlage des Roten Wien in Heiligenstadt 50,15 Prozent. Ein Ergebnis, das sich deutlich besser ausnimmt als im gesamten 19. Bezirk (36,55 Prozent).

Der zweite Platz ging wie im Bezirk an die ÖVP mit 15,12 Prozent im Gemeindebau. Die FPÖ liegt auf Platz drei, besser als im Bezirk (fünfter Platz). 9,81 Prozent der Wähler im Karl-Marx-Hof wählten die Freiheitlichen.

Die weiteren Plätze: Die Grünen kamen auf 6,23 Prozent, das Team HC Strache auf 5,31 Prozent und die NEOS nur auf 4,29 Prozent. Die übrigen kandidierenden Listen kamen gemeinsam auf 6,41 Prozent.

