Grätzl-Analyse - SPÖ regiert im Gebiet Rennweg und Aspanggründe

Die SPÖ ist bei der Gemeinderatswahl auch im Gebiet Rennweg und Aspanggründe stimmenstärkste Partei – die Wähler dort gehen also mit dem Gesamtbezirk d’accord. In Gebiet Rennweg und Aspanggründe gab es 40,95 Prozent für die Sozialdemokraten. Das ist ein ganz ähnliches Ergebnis wie in der Landstraße.

Wie im Bezirk auf Platz zwei liegen die Grünen mit 17,83 Prozent im Grätzl. Den dritten Stockerlplatz nimmt die ÖVP ein, damit ebenfalls im Bezirkstrend. Die Volkspartei fuhr im Gebiet Rennweg und Aspanggründe mit 16,28 Prozent aber etwas weniger Stimmen ein als in der Landstraße.

Auf Rang vier, fünf und sechs reihen sich die NEOS mit 9,03 Prozent ein, die FPÖ (5,24 Prozent) sowie das Team HC Strache mit 3,24 Prozent. Die übrigen kandidierenden Listen kamen gemeinsam auf 5,18 Prozent.

Im Gebiet Rennweg und Aspanggründe leben 6 203 bei der Gemeinderatswahl berechtigte Bürger - damit liegt das Grätzl relativ im Schnitt.

Dieser Text wurde von der APA - Austria Presse Agentur auf Basis der Ergebnisse automatisch generiert. Es gilt zu beachten, dass für Grätzl und Gemeindebauten ausschließlich die Stimmen der Urnenwahl herangezogen werden können, nicht aber die Wahlkarten.