Wolfurt: ÖVP wieder an der Spitze, FPÖ verliert

In Wolfurt hat die ÖVP den ersten Platz trotz Stagnation behauptet. Die Volkspartei erzielte 39,48 Prozent, damit blieb sie im Vergleich zu 2017 praktisch stabil. Dahinter liegen mit 21,6 Prozentpunkten Abstand abgeschlagen die Grünen, die auf 17,88 Prozent kamen (plus 11,39 Prozentpunkte). Der Ökopartei gelang so ein massiver Stimmenausbau und der Aufstieg vom fünften Platz. 14,18 Prozent der Wähler erreichte die FPÖ. Damit bauten die Freiheitlichen stark um 9,15 Prozentpunkte ab und fielen von Platz zwei auf den dritten Platz zurück.

Viertstärkste Partei in Wolfurt sind die NEOS, die um 5,38 Prozentpunkte auf 13,67 Prozent stark wuchsen. Verluste gab es für die SPÖ, die 4,21 Prozentpunkte verlor und nun bei 11,4 Prozent liegt. Den Sozialdemokraten bescherte der vorgezogene Urnengang somit einen Absturz vom dritten Rang auf den fünften. Die Liste JETZT performte konstant, die Partei des früheren Grünen Abgeordneten Peter Pilz kam auf 1,88 Prozent.

Nur in Tirol und Vorarlberg kandidierte die Liste GILT, die 0,74 Prozent erhielt. Auf dem achten Platz findet sich die KPÖ mit 0,45 Prozent. Die GILT kandidierte in Tirol und Vorarlberg. Sie erhielt 0,31 Prozent bzw. 11 Stimmen.

Die Wahlbeteiligung in Wolfurt betrug 59,05 Prozent: 3 553 Stimmen wurden abgegeben, 3 518 waren gültig. Insgesamt waren in der Vorarlberger Gemeinde 6 017 Personen wahlberechtigt.

