ÖVP bleibt stärkste Partei in Schlins

In Schlins hat die ÖVP den ersten Platz trotz Stagnation behauptet. Die Volkspartei erzielte 35,48 Prozent, damit blieb sie im Vergleich zu 2017 praktisch stabil. So wie bei der letzten Wahl auf Platz zwei liegt die FPÖ mit 16,63 Prozent. Gegenüber der Nationalratswahl 2017 verloren die Freiheitlichen damit aber erheblich um 6,47 Prozentpunkte. Mit 18,85 Prozentpunkten ist der Abstand zur Nummer eins beträchtlich. 15,12 Prozent der Wähler machten ein Kreuzerl für die SPÖ. Damit bauten die Sozialdemokraten stark um 7,48 Prozentpunkte ab.

Nummer vier in Schlins wurden die Grünen, die um 8,31 Prozentpunkte auf 14,21 Prozent stark wuchsen und vom fünften Platz aufrückten. Die NEOS steigerten sich um 6,51 Prozentpunkte: 13,81 Prozent bedeuten ein ordentliches Plus und Platz fünf. Für die Liste JETZT gab es nur Platz sechs: Sie kam auf 3,23 Prozent, gewann aber 1,03 Prozentpunkte.

Nur in Tirol und Vorarlberg kandidierte die Liste GILT, die 1,11 Prozent erhielt. Auf den letzten Plätzen geben sich die KPÖ sowie die GILT mit je 0,2 Prozent ein Stelldichein. Die Wahlbeteiligung in Schlins betrug 59,47 Prozent: Von den 995 abgegebenen Stimmen waren 992 gültig. Insgesamt waren in der Vorarlberger Gemeinde 1 673 Personen wahlberechtigt.

