ÖVP bleibt in Schröcken Nummer eins und legt weiter zu

Die ÖVP bleibt in Schröcken bei der Nationalratswahl 2019 auf Platz eins. Mit 74,39 Prozent wuchs die Volkspartei um 1,37 Prozentpunkte. Platz zwei ging an die NEOS, die auf 9,76 Prozent kamen. Für die liberale Oppositionspartei gab es also kaum Bewegung. Der Abstand zur Nummer eins ist mit 64,63 Prozentpunkten beträchtlich. 8,54 Prozent der Wähler überzeugten die Grünen. Damit verbesserte sich die Ökopartei eindeutig um 5,37 Prozentpunkte.

Viertstärkste Partei in Schröcken wurde die FPÖ, die somit vom zweiten Platz abstürzte. Das Minus von 4,64 Prozentpunkten bedeutet einen Rückgang auf 4,88 Prozent für die Freiheitlichen. Die SPÖ steigerte sich um 2,44 Prozentpunkte: 2,44 Prozent bedeuten Platz fünf. Auf Platz sechs finden sich Partei:

Die Wahlbeteiligung in Schröcken betrug 54,67 Prozent: Von den 82 abgegebenen Stimmen waren 82 gültig. Insgesamt waren in der Vorarlberger Gemeinde 150 Personen wahlberechtigt.

