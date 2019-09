ÖVP bleibt in Raggal Nummer eins und legt noch stark zu

Die ÖVP bleibt in Raggal bei der Nationalratswahl 2019 auf Platz eins. Mit 62,65 Prozent wuchs die Volkspartei stark um 5,09 Prozentpunkte. Platz zwei ging mit einem Respektabstand von 51,84 Prozentpunkten an die Grünen mit 10,81 Prozent (plus 5,93 Prozentpunkte). Für die Ökopartei bedeutet diese Steigerung den Aufstieg von Platz fünf. Mit 9,34 Prozent teilen sich die FPÖ und die NEOS den dritten Platz. Für die Freiheitlichen war dies um 7,73 Prozentpunkte weniger. Die NEOS gewannen 2,51 Prozentpunkte.

Empfindliche Verluste hagelte es für die SPÖ, die 5,09 Prozentpunkte verlor und nun bei 4,42 Prozent liegt. Den Sozialdemokraten bescherte der vorgezogene Urnengang somit einen Absturz vom dritten Rang auf den fünften. Für die Liste JETZT war nur der sechste Platz drin: Sie kam auf 2,21 Prozent, gewann aber 0,75 Prozentpunkte.

Erstmals am Start war der "Wandel" - er erzielte bei seiner Premiere 0,74 Prozent. Auf dem achten Platz findet sich die GILT mit 0,73 Prozentpunkten Minus auf 0,49 Prozent. Nur der letzte Platz ging sich für die KPÖ aus. Sie erhielt keine Stimme.

Die Wahlbeteiligung in Raggal betrug 64,36 Prozent: Von den 410 abgegebenen Stimmen waren 407 gültig. Insgesamt waren in der Vorarlberger Gemeinde 637 Personen wahlberechtigt.

Dieser Text wurde von der APA-Austria Presse Agentur auf Basis der Wahlresultate (ohne Briefwahlstimmen) automatisiert erstellt.