ÖVP behauptet ersten Platz in Viktorsberg, Minus für FPÖ

Die ÖVP hat in Viktorsberg ihren Spitzenplatz verteidigt. Mit einem starken Plus von 7,67 Prozentpunkten auf 55,56 Prozent baute die Volkspartei ihre Vormachtstellung noch überzeugend aus. Platz zwei ging mit einem Respektabstand von 39,69 Prozentpunkten an die NEOS mit 15,87 Prozent (plus 8,36 Prozentpunkte). Diese Steigerung verhalf der liberalen Oppositionspartei zum Aufstieg vom vierten Platz. 11,11 Prozent der Wähler überzeugten die Grünen. Damit verbesserte sich die Ökopartei eindeutig um 5,95 Prozentpunkte und kletterte vom fünften Platz auf Rang drei.

Viertstärkste Partei in Viktorsberg ist die FPÖ, die somit vom zweiten Platz abstürzte. Das Minus von 13,55 Prozentpunkten bedeutet einen dramatischen Rückgang auf 8,99 Prozent für die Freiheitlichen. Verluste gab es für die SPÖ, die 3,86 Prozentpunkte verlor und nun bei 7,41 Prozent liegt. Den Sozialdemokraten bescherte der vorgezogene Urnengang somit einen Absturz vom dritten Rang auf den fünften. Auf Platz sechs finden sich zwei Parteien: Die Liste JETZT (minus 3,7 Prozentpunkte) und die GILT (in etwa wie 2017) bekamen jeder 0,53 Prozent der Stimmen.

Auf den letzten Plätzen geben sich ein Stelldichein. Die Wahlbeteiligung in Viktorsberg betrug 63,33 Prozent: 190 Stimmen wurden abgegeben, 189 waren gültig. Insgesamt waren in der Vorarlberger Gemeinde 300 Personen wahlberechtigt.

Dieser Text wurde von der APA-Austria Presse Agentur auf Basis der Wahlresultate (ohne Briefwahlstimmen) automatisiert erstellt.