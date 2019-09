Steeg: ÖVP wieder an der Spitze, FPÖ verliert

In Steeg ist die ÖVP auch 2019 stärkste Partei. Die Volkspartei erzielte 73,14 Prozent - das ist um 17,78 Prozentpunkte mehr als 2017. Auf dem zweiten Platz liegt erneut die FPÖ mit 11,71 Prozent. Gegenüber der Nationalratswahl 2017 ist das allerdings ein drastischer Rückgang um 15,54 Prozentpunkte. Der Abstand zur führenden Partei ist mit 61,43 Prozentpunkten groß. 6,29 Prozent der Wähler stimmten für die NEOS - sie hielten damit de facto den Stand von 2017.

Viertstärkste Partei in Steeg sind die Grünen, die um 1,1 Prozentpunkte auf 4,29 Prozent wuchsen und vom fünften Platz aufrückten. Die Liste JETZT steigerte sich um 1,41 Prozentpunkte: 2,57 Prozent bedeuten Platz fünf. Für die SPÖ reichte es nur für den sechsten Platz, sie kam auf 1,71 Prozent (minus 4,09 Prozentpunkte).

Nur in Tirol und Vorarlberg kandidierte die Liste GILT, die 0,29 Prozent erhielt. Auf den letzten Plätzen geben sich ein Stelldichein. Die Wahlbeteiligung in Steeg war mit 67,5 Prozent hoch: 353 Stimmen wurden abgegeben, 350 waren gültig. Insgesamt waren in der Tiroler Gemeinde 523 Personen wahlberechtigt.

