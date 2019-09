Pfafflar: ÖVP auch 2019 stärkste Kraft

Nummer eins in Pfafflar ist auch 2019 die ÖVP. Das Ergebnis von 79,55 Prozent bedeutet einen starken Zuwachs um 20,46 Prozentpunkte. Platz zwei ging an die FPÖ, die auf 11,36 Prozent kam. Für die Freiheitlichen gab es also kaum Bewegung. Beachtliche 68,19 Prozentpunkte trennen sie von der Nummer eins. Mit 4,55 Prozent teilen sich die Grünen und die SPÖ den dritten Platz. Für die Ökopartei war dies um 2,27 Prozentpunkte weniger. Die SPÖ verlor 11,36 Prozentpunkte.

Gleichstand herrscht auf dem fünften Platz für Partei, nämlich mit 0 Prozent. Für die Kommunisten war dies keine Veränderung, die Partei des früheren Grünen Abgeordneten Peter Pilz blieb ebenfalls stabil. Die Wahlbeteiligung in Pfafflar betrug 51,76 Prozent: 44 Stimmen wurden abgegeben, 44 waren gültig. Insgesamt waren in der Tiroler Gemeinde 85 Personen wahlberechtigt.

