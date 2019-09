ÖVP wieder stärkste Partei in Namlos

Auch 2019 ist die ÖVP stärkste Partei in Namlos. 62,22 Prozent erreichte die Volkspartei, das ist zwar um 0,57 Prozentpunkte weniger, genügte aber für den Verbleib an der Spitze. So wie bei der letzten Wahl auf Platz zwei liegt die FPÖ mit 28,89 Prozent. Gegenüber der Nationalratswahl 2017 verloren die Freiheitlichen damit aber um 1,34 Prozentpunkte. Der Abstand zur führenden Partei ist mit 33,33 Prozentpunkten groß. 4,44 Prozent der Wähler erreichten die Grünen. Damit verbesserte sich die Ökopartei um 4,44 Prozentpunkte und kletterte vom fünften Platz auf Rang drei.

Ex aequo liegen dahinter die SPÖ sowie die NEOS mit 2,22 Prozent: Die Sozialdemokraten verloren um 2,43 Prozentpunkte (das brachte den Abstieg von Platz drei), die liberale Oppositionspartei blieb praktisch gleich.

Die Wahlbeteiligung in Namlos war mit 75 Prozent sehr hoch: Von den 45 abgegebenen Stimmen waren 45 gültig. Insgesamt waren in der Tiroler Gemeinde 60 Personen wahlberechtigt.

