ÖVP wächst stark und liegt in Gerlosberg weiter auf dem ersten Platz

In Gerlosberg hat die ÖVP ihre Spitzenposition verteidigt. Die Volkspartei erzielte 67,39 Prozent - das ist ein Zuwachs um 13,08 Prozentpunkte. Platz zwei ging wieder an die FPÖ, für die es 17,83 Prozent gab. Gegenüber der Nationalratswahl 2017 verloren die Freiheitlichen damit aber drastisch um 15,36 Prozentpunkte. Mit 49,56 Prozentpunkten ist der Abstand zur Nummer eins beträchtlich. 6,96 Prozent der Wähler erreichte die SPÖ - sie hielt damit de facto den Stand von 2017.

Nummer vier in Gerlosberg wurden die Grünen, die um 4,35 Prozentpunkte auf 4,35 Prozent wuchsen und vom sechsten Platz aufrückten. Verluste gab es für die NEOS, die 1,71 Prozentpunkte verloren und nun bei 2,17 Prozent liegen. Der liberalen Oppositionspartei bescherte der vorgezogene Urnengang somit einen Abstieg vom vierten Platz auf den fünften. Die Liste JETZT performte konstant, die Partei des früheren Grünen Abgeordneten Peter Pilz kam auf 0,87 Prozent.

Erstmals am Start war der "Wandel" - er erzielte bei seiner Premiere 0,43 Prozent. Auf den letzten Plätzen geben sich- ohne eine einzige Stimme - die KPÖ und die GILT ein Stelldichein. Die Wahlbeteiligung in Gerlosberg betrug 61,87 Prozent: 232 Stimmen wurden abgegeben, 230 waren gültig. Insgesamt waren in der Tiroler Gemeinde 375 Personen wahlberechtigt.

Dieser Text wurde von der APA-Austria Presse Agentur auf Basis der Wahlresultate (ohne Briefwahlstimmen) automatisiert erstellt.