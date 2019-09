ÖVP in Ischgl mit starken Zugewinnen weiter auf Platz eins

Die ÖVP hat in Ischgl ihren Spitzenplatz verteidigt. Das Ergebnis von 77,81 Prozent bedeutet einen starken Zuwachs um 13,09 Prozentpunkte. Rang zwei ging wieder an die FPÖ, für die es 10,46 Prozent gab. Gegenüber der Nationalratswahl 2017 verloren die Freiheitlichen damit aber drastisch um 14,05 Prozentpunkte. Mit 67,35 Prozentpunkten ist der Abstand zur Nummer eins beträchtlich. 5,1 Prozent der Wähler überzeugten die NEOS - sie hielten damit de facto den Stand von 2017.

Vierte in Ischgl wurde die SPÖ, deren Ergebnis sich mit 3,06 Prozent ebenfalls kaum veränderte. Die Grünen steigerten sich um 2,29 Prozentpunkte: 2,68 Prozent bedeuten Platz fünf. Die Liste JETZT performte konstant, die Partei des früheren Grünen Abgeordneten Peter Pilz kam auf 0,77 Prozent.

Dahinter landete mit 0,13 Prozent stabil die GILT (2019 nur in Tirol und Vorarlberg am Start). Auf den letzten Plätzen geben sich- ohne eine einzige Stimme - die KPÖ und der "Wandel" ein Stelldichein. Die Wahlbeteiligung in Ischgl betrug 63,7 Prozent: 786 Stimmen wurden abgegeben, 784 waren gültig. Insgesamt waren in der Tiroler Gemeinde 1 234 Personen wahlberechtigt.

Dieser Text wurde von der APA-Austria Presse Agentur auf Basis der Wahlresultate (ohne Briefwahlstimmen) automatisiert erstellt.