ÖVP bleibt stärkste Partei in Spiss

In Spiss ist die ÖVP auch 2019 stärkste Kraft. Mit 72 Prozent wuchs die Volkspartei um 26,72 Prozentpunkte. Rang zwei ging wieder an die FPÖ, für die es 18 Prozent gab. Gegenüber der Nationalratswahl 2017 ist das allerdings ein drastischer Rückgang um 23,51 Prozentpunkte. Der Abstand zur führenden Partei ist mit 54 Prozentpunkten groß. 8 Prozent der Wähler überzeugte die SPÖ. Damit verbesserten sich die Sozialdemokraten um 4,23 Prozentpunkte.

Vierte in Spiss wurden die NEOS, deren Ergebnis sich mit 2 Prozent kaum veränderte. Gleichstand herrscht auf dem fünften Platz für Partei, nämlich mit 0 Prozent. Für die Kommunisten war dies keine Veränderung, die Ökopartei büßte 1,89 Prozentpunkte ein. Die Wahlbeteiligung in Spiss betrug 55,56 Prozent: 50 Stimmen wurden abgegeben, 50 waren gültig. Insgesamt waren in der Tiroler Gemeinde 90 Personen wahlberechtigt.

Dieser Text wurde von der APA-Austria Presse Agentur auf Basis der Wahlresultate (ohne Briefwahlstimmen) automatisiert erstellt.