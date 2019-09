ÖVP bleibt in Hinterhornbach Nummer eins und legt weiter zu

Die ÖVP liegt in Hinterhornbach weiter auf Platz eins. Das Ergebnis von 87,72 Prozent bedeutet einen Zuwachs um 4,39 Prozentpunkte. So wie bei der letzten Wahl auf Platz zwei liegt die FPÖ mit 10,53 Prozent. Gegenüber der Nationalratswahl 2017 ist das allerdings ein leichter Rückgang um 0,58 Prozentpunkte. Der Abstand zur führenden Partei ist mit 77,19 Prozentpunkten groß. 1,75 Prozent der Wähler erreichten die NEOS. Damit baute die liberale Oppositionspartei 1,95 Prozentpunkte ab.

Ex aequo liegen dahinter mit Prozent: Die Kommunisten bleiben konstant, die Ökopartei büßte Stimmen ein (1,85 Prozentpunkte). Die Wahlbeteiligung in Hinterhornbach war mit 81,43 Prozent ausgesprochen hoch: Von den 57 abgegebenen Stimmen waren 57 gültig. Insgesamt waren in der Tiroler Gemeinde 70 Personen wahlberechtigt.

Dieser Text wurde von der APA-Austria Presse Agentur auf Basis der Wahlresultate (ohne Briefwahlstimmen) automatisiert erstellt.