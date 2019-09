Jungholz: ÖVP wieder an der Spitze, NEOS legen zu

In Jungholz ist die ÖVP auch 2019 stärkste Partei. Das deutliche Plus von 6,54 Prozentpunkten auf 86,54 Prozent stärkte dabei die Volkspartei noch weiter. Platz zwei ging an die FPÖ, die auf 9,62 Prozent kam. Für die Freiheitlichen gab es also kaum Bewegung. Beachtliche 76,92 Prozentpunkte trennen sie von der Nummer eins. Mit 1,92 Prozent teilen sich die Grünen und die NEOS den dritten Platz. Für die Ökopartei war dies um 4,23 Prozentpunkte weniger. Die NEOS gewannen 1,92 Prozentpunkte.

Gleichstand herrscht auf dem fünften Platz für Partei, nämlich mit 0 Prozent. Für die Kommunisten war dies keine Veränderung, die Partei des früheren Grünen Abgeordneten Peter Pilz blieb ebenfalls stabil. Die Wahlbeteiligung in Jungholz betrug 53,61 Prozent: Von den 52 abgegebenen Stimmen waren 52 gültig. Insgesamt waren in der Tiroler Gemeinde 97 Personen wahlberechtigt.

Dieser Text wurde von der APA-Austria Presse Agentur auf Basis der Wahlresultate (ohne Briefwahlstimmen) automatisiert erstellt.