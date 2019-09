Holzgau: ÖVP wieder an der Spitze, FPÖ verliert

Die ÖVP liegt in Holzgau weiter auf Platz eins. Das Ergebnis von 67,01 Prozent bedeutet einen starken Zuwachs um 14,88 Prozentpunkte. So wie bei der letzten Wahl auf Platz zwei liegt die FPÖ mit 15,23 Prozent. Gegenüber der Nationalratswahl 2017 ist das allerdings ein drastischer Rückgang um 13,21 Prozentpunkte. Der Abstand zur führenden Partei ist mit 51,78 Prozentpunkten groß. 5,58 Prozent der Wähler überzeugte die SPÖ. Damit bauten die Sozialdemokraten stark um 5,32 Prozentpunkte ab.

Ex aequo liegen dahinter die Grünen sowie die NEOS mit 5,08 Prozent: Die Ökopartei legte in Holzgau zu (2,71 Prozentpunkte), die liberale Oppositionspartei blieb praktisch gleich. Auf Platz sechs finden sich vier Parteien: Die KPÖ (plus 0,51 Prozentpunkte) und die Liste JETZT (in etwa wie 2017) bekamen jeder 0,51 Prozent der Stimmen.

Die Wahlbeteiligung in Holzgau war mit 66,56 Prozent hoch: Von den 199 abgegebenen Stimmen waren 197 gültig. Insgesamt waren in der Tiroler Gemeinde 299 Personen wahlberechtigt.

Dieser Text wurde von der APA-Austria Presse Agentur auf Basis der Wahlresultate (ohne Briefwahlstimmen) automatisiert erstellt.