Fendels: ÖVP auch 2019 stärkste Kraft

Die ÖVP hat in Fendels ihren Spitzenplatz verteidigt. Mit 76,3 Prozent wuchs die Volkspartei um 10,07 Prozentpunkte. Platz zwei ging mit einem Respektabstand von 65,93 Prozentpunkten an die NEOS mit 10,37 Prozent (plus 5,73 Prozentpunkte). Der liberalen Oppositionspartei gelang so ein ordentlicher Stimmenausbau und der Aufstieg vom vierten Platz. 5,19 Prozent der Wähler überzeugten die Grünen. Damit verbesserte sich die Ökopartei um 4,53 Prozentpunkte und kletterte vom fünften Platz auf Rang drei.

Ex aequo liegen dahinter die FPÖ sowie die SPÖ mit 3,7 Prozent: Die Freiheitlichen verloren sehr stark um 12,86 Prozentpunkte (das brachte den Absturz von Platz zwei), die SPÖ büßte jede Menge Stimmen ein (6,9 Prozentpunkte). Für die KPÖ war nur der sechste Platz drin: Sie kam auf 0,74 Prozent, gewann aber 0,74 Prozentpunkte.

Partei schließlich tummeln sich auf den hinteren Plätzen Für die Partei des früheren Grünen Abgeordneten Peter Pilz heißt das: Absturz vom fünften Platz. Die Wahlbeteiligung in Fendels betrug 65,07 Prozent: 136 Stimmen wurden abgegeben, 135 waren gültig. Insgesamt waren in der Tiroler Gemeinde 209 Personen wahlberechtigt.

Dieser Text wurde von der APA-Austria Presse Agentur auf Basis der Wahlresultate (ohne Briefwahlstimmen) automatisiert erstellt.