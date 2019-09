SPÖ siegt in Rosental an der Kainach und verdrängt FPÖ vom ersten Rang

In Rosental an der Kainach hat die SPÖ trotz Rückgängen die Führungsposition übernommen. Mit 35,18 Prozent liegen die Sozialdemokraten zwar um 1,18 Prozentpunkte unter ihrem Ergebnis bei der Nationalratswahl vor zwei Jahren. Angesichts der Verluste der FPÖ reichte es aber dennoch für die Spitze.

Die Freiheitlichen sind nun Zweitplatzierte. Sie erzielten 25,86 Prozent, um 13,53 Prozentpunkte weniger. 25,5 Prozent der Wähler stimmten für für die ÖVP. Damit verbesserte sich die Volkspartei eindeutig um 9,74 Prozentpunkte.

Viertstärkste Partei in Rosental an der Kainach wurden die Grünen, die um 3,78 Prozentpunkte auf 5,19 Prozent wuchsen und vom sechsten Platz aufrückten. Die NEOS steigerten sich um 1,25 Prozentpunkte: 3,78 Prozent bedeuten Platz fünf. Für die KPÖ war nur der sechste Platz drin: Sie kam auf 2,95 Prozent, gewann aber 1,74 Prozentpunkte.

Dahinter landete mit 1,18 Prozent die Liste JETZT, die damit 1,14 Prozentpunkte verlor und vom fünften Platz absackte. Zum ersten Mal bei einer Nationalratswahl dabei war der "Wandel" - er schaffte bei seiner Premiere 0,35 Prozent. Die Wahlbeteiligung in Rosental an der Kainach betrug 60,55 Prozent: 855 Stimmen wurden abgegeben, 847 waren gültig. Insgesamt waren in der steirischen Gemeinde 1 412 Personen wahlberechtigt.

Dieser Text wurde von der APA-Austria Presse Agentur auf Basis der Wahlresultate (ohne Briefwahlstimmen) automatisiert erstellt.