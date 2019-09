Sankt Johann in der Haide: ÖVP legt stark zu und löst FPÖ an der Spitze ab

Wechsel an der Spitze in Sankt Johann in der Haide: Dort hat die ÖVP klar den ersten Platz geschafft. Die Volkspartei erzielte 43,44 Prozent, das ist um 12,36 Prozentpunkte mehr als 2017, und deklassierte die bisherige Nummer eins, die FPÖ.

Die Freiheitlichen müssen sich nunmehr mit dem zweiten Stockerlplatz begnügen. Sie erzielten 27,2 Prozent, um 12,82 Prozentpunkte weniger. 16,24 Prozentpunkte trennen die FPÖ von der neuen Nummer eins. 16,23 Prozent der Wähler machten ein Kreuzerl für die SPÖ. Damit bauten die Sozialdemokraten 4,54 Prozentpunkte ab.

Viertstärkste Partei in Sankt Johann in der Haide wurden die Grünen, die um 6,69 Prozentpunkte auf 8,46 Prozent stark wuchsen und vom sechsten Platz aufrückten. Die NEOS blieben so gut wie gleich, die liberale Oppositionspartei erlangte 3,11 Prozent. Einen herben Rückschlag versetzte die frühzeitige Neuwahl der Liste JETZT. Die Partei des früheren Grünen Abgeordneten Peter Pilz erzielte 1,04 Prozent (minus 0,89 Prozentpunkte) und fiel vom fünften Platz auf den sechsten zurück.

Zwei Parteien schließlich tummeln sich auf den hinteren Plätzen: Die KPÖ und der "Wandel" kamen auf je 0,26 Prozent. Die Wahlbeteiligung in Sankt Johann in der Haide betrug 65,31 Prozent: Von den 1 173 abgegebenen Stimmen waren 1 158 gültig. Insgesamt waren in der steirischen Gemeinde 1 796 Personen wahlberechtigt.

