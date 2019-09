ÖVP übernimmt Führung in Haselsdorf-Tobelbad

Wechsel an der Spitze in Haselsdorf-Tobelbad: Dort hat die ÖVP den ersten Platz geschafft. Mit 35,77 Prozent schnitt die Volkspartei um 8,48 Prozentpunkte besser ab als vor zwei Jahren und überholte die SPÖ.

Die Sozialdemokraten sind nun Zweitplatzierte. Sie erzielten 26,2 Prozent, um 3,81 Prozentpunkte weniger. 20,85 Prozent der Wähler machten ein Kreuzerl für die FPÖ. Damit bauten die Freiheitlichen stark um 8,62 Prozentpunkte ab und fielen von Platz zwei auf den dritten Platz zurück.

Nummer vier in Haselsdorf-Tobelbad wurden die Grünen, die um 7,35 Prozentpunkte auf 8,17 Prozent stark wuchsen und vom sechsten Platz aufrückten. Die NEOS steigerten sich um 1,99 Prozentpunkte: 6,76 Prozent bedeuten Platz fünf. Für die KPÖ gab es nur Platz sechs: Sie kam auf 1,13 Prozent, gewann aber 0,58 Prozentpunkte.

Ein Desaster gab es für die Liste JETZT. 2017 noch auf dem vierten Platz, rangiert die Partei des früheren Grünen Abgeordneten Peter Pilz mit 0,85 Prozent nun nur noch unter ferner liefen. Erstmals am Start war der "Wandel" - er holte bei seiner Premiere 0,28 Prozent. Die Wahlbeteiligung in Haselsdorf-Tobelbad betrug 58,83 Prozent: 713 Stimmen wurden abgegeben, 710 waren gültig. Insgesamt waren in der steirischen Gemeinde 1 212 Personen wahlberechtigt.

Dieser Text wurde von der APA-Austria Presse Agentur auf Basis der Wahlresultate (ohne Briefwahlstimmen) automatisiert erstellt.