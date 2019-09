ÖVP wächst stark und liegt in Tweng weiter auf dem ersten Platz

Die ÖVP liegt in Tweng weiter auf Platz eins. Sie wuchs um 12,7 Prozentpunkte auf 56,79 Prozent und sicherte damit ihre Führungsposition ab. Auf dem zweiten Platz liegt erneut die FPÖ mit 17,28 Prozent. Gegenüber der Nationalratswahl 2017 verloren die Freiheitlichen damit aber drastisch um 17,13 Prozentpunkte. Mit 39,51 Prozentpunkten ist der Abstand zur Nummer eins beträchtlich. 14,81 Prozent der Wähler erreichte die SPÖ. Damit verbesserten sich die Sozialdemokraten leicht um 0,83 Prozentpunkte.

Viertstärkste Partei in Tweng sind die NEOS, die um 0,79 Prozentpunkte auf 6,17 Prozent nur leicht wuchsen. Die Grünen steigerten sich um 1,39 Prozentpunkte: 2,47 Prozent bedeuten Platz fünf. Auf Platz sechs finden sich zwei Parteien: Die KPÖ (plus 1,23 Prozentpunkte) und die Liste JETZT (plus 1,23 Prozentpunkte) bekamen jeder 1,23 Prozent der Stimmen.

Für den "Wandel" gab es keine Stimme. Die Wahlbeteiligung in Tweng betrug 47,67 Prozent: Von den 82 abgegebenen Stimmen waren 81 gültig. Insgesamt waren in der Salzburger Gemeinde 172 Personen wahlberechtigt.

Dieser Text wurde von der APA-Austria Presse Agentur auf Basis der Wahlresultate (ohne Briefwahlstimmen) automatisiert erstellt.