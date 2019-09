ÖVP behauptet ersten Platz in Weyregg am Attersee, Plus für Grüne

Nummer eins in Weyregg am Attersee ist auch 2019 die ÖVP. Mit einem Gewinn von 4,98 Prozentpunkten auf 41,9 Prozent baute die Volkspartei ihre Vormachtstellung noch aus. Platz zwei ging an die SPÖ, für die es 16,33 Prozent gab. Gegenüber der Nationalratswahl 2017 ist das allerdings ein erheblicher Rückgang um 6,78 Prozentpunkte. Mit 25,57 Prozentpunkten ist der Abstand zur Nummer eins beträchtlich. 14,59 Prozent der Wähler überzeugten die Grünen. Damit verbesserte sich die Ökopartei mehr als eindeutig um 10,56 Prozentpunkte und kletterte vom fünften Platz auf Rang drei.

Viertstärkste Partei in Weyregg am Attersee wurde die FPÖ, die somit vom zweiten Platz abstürzte. Das Minus von 10,99 Prozentpunkten markiert einen dramatischen Rückgang auf 14,19 Prozent für die Freiheitlichen. Die NEOS steigerten sich um 6,25 Prozentpunkte: 11,38 Prozent bedeuten ein ordentliches Plus und Platz fünf. Einen herben Rückschlag versetzte die frühzeitige Neuwahl der Liste JETZT. Die Partei des früheren Grünen Abgeordneten Peter Pilz erzielte 1,34 Prozent (minus 1,72 Prozentpunkte).

Zwei Parteien schließlich tummeln sich auf den hinteren Plätzen: Die KPÖ und der "Wandel" kamen auf je 0,13 Prozent. Die Sozialistische LinksPartei, nur in Oberösterreich zur Wahl stehend, schaffte nur den letzten Platz. Sie erhielt keine Stimme.

Die Wahlbeteiligung in Weyregg am Attersee betrug 59,45 Prozent: 758 Stimmen wurden abgegeben, 747 waren gültig. Insgesamt waren in der oberösterreichischen Gemeinde 1 275 Personen wahlberechtigt.

Dieser Text wurde von der APA-Austria Presse Agentur auf Basis der Wahlresultate (ohne Briefwahlstimmen) automatisiert erstellt.