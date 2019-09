Esternberg: ÖVP erneut an der Spitze - starke Gewinne

Die ÖVP bleibt in Esternberg bei der Nationalratswahl 2019 auf Platz eins. Die Volkspartei erzielte 52,21 Prozent - das ist ein Zuwachs um 11,6 Prozentpunkte. So wie bei der letzten Wahl auf Platz zwei liegt die FPÖ mit 23,83 Prozent. Gegenüber der Nationalratswahl 2017 ist das allerdings ein drastischer Rückgang um 13,93 Prozentpunkte. Mit 28,38 Prozentpunkten ist der Abstand zur Nummer eins beträchtlich. 9,7 Prozent der Wähler machten ein Kreuzerl für die SPÖ. Damit bauten die Sozialdemokraten 3,45 Prozentpunkte ab.

Viertstärkste Partei in Esternberg sind die Grünen, die um 4,88 Prozentpunkte auf 7 Prozent wuchsen und vom sechsten Platz aufrückten. Die NEOS steigerten sich um 1,58 Prozentpunkte: 4,49 Prozent bedeuten Platz fünf. Wenig Erfolg war der Liste JETZT beim zweiten Start beschieden. Die Partei des früheren Grünen Abgeordneten Peter Pilz erzielte 1,25 Prozent (minus 1,17 Prozentpunkte) und fiel vom fünften Platz auf den sechsten zurück.

Erstmals am Start war der "Wandel" - er erzielte bei seiner Premiere 0,86 Prozent. Auf dem achten Platz findet sich die KPÖ mit 0,59 Prozent (plus 0,59 Prozentpunkte). Die Sozialistische LinksPartei, nur in Oberösterreich am Start, schaffte nur den letzten Platz. Sie erhielt 0,07 Prozent bzw. 1 Stimme.

Die Wahlbeteiligung in Esternberg betrug 65,62 Prozent: Von den 1 540 abgegebenen Stimmen waren 1 515 gültig. Insgesamt waren in der oberösterreichischen Gemeinde 2 347 Personen wahlberechtigt.

Dieser Text wurde von der APA-Austria Presse Agentur auf Basis der Wahlresultate (ohne Briefwahlstimmen) automatisiert erstellt.