Tullnerbach: ÖVP auch 2019 stärkste Kraft

Nummer eins in Tullnerbach ist auch 2019 die ÖVP. Mit einem starken Gewinn von 6,83 Prozentpunkten auf 40,74 Prozent baute die Volkspartei ihre Vormachtstellung noch überzeugend aus. Platz zwei ging mit einem Respektabstand von 20,48 Prozentpunkten an die Grünen mit 20,26 Prozent (plus 15,65 Prozentpunkte). Diese massive Steigerung verhalf der Ökopartei zum Aufstieg vom sechsten Platz. 14,67 Prozent der Wähler machten ein Kreuzerl für die SPÖ. Damit bauten die Sozialdemokraten drastisch um 10,1 Prozentpunkte ab und fielen von Platz zwei auf den dritten Platz zurück.

Viertstärkste Partei in Tullnerbach sind die NEOS, die um 2,57 Prozentpunkte auf 10,38 Prozent wuchsen. Empfindliche Verluste hagelte es für die FPÖ, die 9,12 Prozentpunkte verlor und nun bei 10,17 Prozent liegt. Den Freiheitlichen bescherte der vorgezogene Urnengang somit einen Absturz vom dritten Rang auf den fünften. Wenig Zuspruch erhielt die Liste JETZT bei ihrem zweiten Antreten. Die Partei des früheren Grünen Abgeordneten Peter Pilz erzielte 3,05 Prozent (minus 3,96 Prozentpunkte) und fiel vom fünften Platz auf den sechsten zurück.

Erstmals am Start war der "Wandel" - er erzielte bei seiner Premiere 0,44 Prozent. Auf dem achten Platz findet sich die KPÖ mit 4 Stimmen, macht 0,29 Prozent. Die Wahlbeteiligung in Tullnerbach war mit 66,55 Prozent hoch: 1 389 Stimmen wurden abgegeben, 1 377 waren gültig. Insgesamt waren in der niederösterreichischen Gemeinde 2 087 Personen wahlberechtigt.

Dieser Text wurde von der APA-Austria Presse Agentur auf Basis der Wahlresultate (ohne Briefwahlstimmen) automatisiert erstellt.