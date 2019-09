ÖVP wächst und liegt in Röhrenbach weiter auf dem ersten Platz

Die ÖVP liegt in Röhrenbach weiter auf Platz eins. Das Ergebnis von 70,94 Prozent bedeutet einen Zuwachs um 3,98 Prozentpunkte. Platz zwei ging an die FPÖ, die auf 18,13 Prozent kam. Für die Freiheitlichen gab es also kaum Bewegung. Beachtliche 52,81 Prozentpunkte trennen sie von der Nummer eins. 5,31 Prozent der Wähler erreichte die SPÖ - auch sie hielt damit de facto den Stand von 2017.

Nummer vier in Röhrenbach wurden die Grünen, die um 2,59 Prozentpunkte auf 4,06 Prozent wuchsen und vom sechsten Platz aufrückten. Verluste gab es für die NEOS, die 1,09 Prozentpunkte verloren und nun bei 1,56 Prozent liegen. Auf Platz sechs finden sich gleich Partei:

Die Wahlbeteiligung in Röhrenbach war mit 74,04 Prozent hoch: 328 Stimmen wurden abgegeben, 320 waren gültig. Insgesamt waren in der niederösterreichischen Gemeinde 443 Personen wahlberechtigt.

Dieser Text wurde von der APA-Austria Presse Agentur auf Basis der Wahlresultate (ohne Briefwahlstimmen) automatisiert erstellt.