ÖVP wächst stark und liegt in St. Leonhard am Hornerwald weiter auf dem ersten Platz

Nummer eins in St. Leonhard am Hornerwald ist auch 2019 die ÖVP. Die Volkspartei erzielte 61,32 Prozent - das ist um 12,95 Prozentpunkte mehr als 2017. So wie bei der letzten Wahl auf Platz zwei liegt die FPÖ mit 17,84 Prozent. Gegenüber der Nationalratswahl 2017 ist das allerdings ein drastischer Rückgang um 13,33 Prozentpunkte. Der Abstand zur führenden Partei ist mit 43,48 Prozentpunkten groß. 8,25 Prozent der Wähler überzeugte die SPÖ. Damit bauten die Sozialdemokraten 4,62 Prozentpunkte ab.

Viertstärkste Partei in St. Leonhard am Hornerwald wurden die Grünen, die um 6,24 Prozentpunkte auf 7,05 Prozent stark wuchsen und vom siebten Platz aufrückten. Die NEOS steigerten sich um 1,22 Prozentpunkte: 2,85 Prozent bedeuten Platz fünf. Einen herben Rückschlag versetzte die frühzeitige Neuwahl der Liste JETZT. Die Partei des früheren Grünen Abgeordneten Peter Pilz erzielte 1,65 Prozent (minus 0,92 Prozentpunkte) und fiel unsanft vom vierten Platz zurück auf den sechsten.

Dahinter landete mit 0,75 Prozent stabil die KPÖ. Für den "Wandel" gab es bei seiner Premiere 0,3 Prozent. Die Wahlbeteiligung in St. Leonhard am Hornerwald war mit 74,37 Prozent hoch: Von den 679 abgegebenen Stimmen waren 667 gültig. Insgesamt waren in der niederösterreichischen Gemeinde 913 Personen wahlberechtigt.

