ÖVP bleibt in Schwarzenbach an der Pielach Nummer eins und legt zu

Nummer eins in Schwarzenbach an der Pielach ist auch 2019 die ÖVP. Sie wuchs um 15,33 Prozentpunkte auf 58,02 Prozent und sicherte damit ihre Führungsposition ab. Auf Platz zwei liegt die SPÖ mit 20,16 Prozent. Gegenüber der Nationalratswahl 2017 verloren die Sozialdemokraten damit aber um 1,38 Prozentpunkte. Der Abstand zur führenden Partei ist mit 37,86 Prozentpunkten groß. 18,11 Prozent der Wähler erreichte die FPÖ. Damit bauten die Freiheitlichen drastisch um 15,35 Prozentpunkte ab und fielen von Platz zwei auf den dritten Platz zurück.

Gleichstand herrscht auf dem fünften Platz für zwei Parteien, nämlich die Grünen und die NEOS mit 0,82 Prozent. Für die Ökopartei war dies eine Steigerung um 0,82 Prozentpunkte, die liberale Oppositionspartei legte um 0,82 Prozentpunkte zu. Zwei Parteien schließlich tummeln sich auf den hinteren Plätzen: Die KPÖ und die Liste JETZT kamen auf je 0,41 Prozent. Für die Kommunisten heißt das: Absturz vom vierten Platz. Die Wahlbeteiligung in Schwarzenbach an der Pielach war mit 76,64 Prozent sehr hoch: Von den 246 abgegebenen Stimmen waren 243 gültig. Insgesamt waren in der niederösterreichischen Gemeinde 321 Personen wahlberechtigt.

Dieser Text wurde von der APA-Austria Presse Agentur auf Basis der Wahlresultate (ohne Briefwahlstimmen) automatisiert erstellt.