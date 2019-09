ÖVP behauptet ersten Platz in Stetteldorf am Wagram, Plus für NEOS

Die ÖVP bleibt in Stetteldorf am Wagram bei der Nationalratswahl 2019 auf Platz eins. Das deutliche Plus von 5,15 Prozentpunkten auf 53,8 Prozent stärkte dabei die Volkspartei noch weiter. Rang zwei ging wieder an die FPÖ, für die es 16,16 Prozent gab. Gegenüber der Nationalratswahl 2017 ist das allerdings ein erheblicher Rückgang um 8,61 Prozentpunkte. Mit 37,64 Prozentpunkten ist der Abstand zur Nummer eins beträchtlich. 14,22 Prozent der Wähler überzeugte die SPÖ. Damit bauten die Sozialdemokraten 1,1 Prozentpunkte ab.

Nummer vier in Stetteldorf am Wagram wurden die NEOS, die um 4,74 Prozentpunkte auf 7,59 Prozent wuchsen und vom fünften Platz aufrückten. Die Grünen steigerten sich um 4,41 Prozentpunkte: 7,11 Prozent bedeuten Platz fünf. Auf Platz sechs finden sich zwei Parteien: Die Liste JETZT (minus 3,72 Prozentpunkte) und der "Wandel" (neu dabei) bekamen jeder 0,48 Prozent der Stimmen.

Auf dem letzten Platz findet sich die KPÖ mit 0,16 Prozent. Die Wahlbeteiligung in Stetteldorf am Wagram war mit 76,31 Prozent ausgesprochen hoch: Von den 628 abgegebenen Stimmen waren 619 gültig. Insgesamt waren in der niederösterreichischen Gemeinde 823 Personen wahlberechtigt.

