Götzendorf an der Leitha: ÖVP legt stark zu und löst SPÖ an der Spitze ab

Die ÖVP hat in Götzendorf an der Leitha mit starken Zuwächsen den ersten Platz erkämpft. Die Volkspartei liegt mit 37,61 Prozent um 7,29 Prozentpunkte über dem Resultat der letzten Nationalratswahl und damit vor der bisherigen Nummer eins, der SPÖ.

Die Sozialdemokraten sind jetzt Nummer zwei in Götzendorf an der Leitha. 27,72 Prozent bedeuten einen Rückgang um 3,02 Prozentpunkte. 16,4 Prozent der Wähler erreichte die FPÖ. Damit bauten die Freiheitlichen drastisch um 11,81 Prozentpunkte ab.

Nummer vier in Götzendorf an der Leitha wurden die Grünen, die um 6,25 Prozentpunkte auf 8,02 Prozent stark wuchsen und vom sechsten Platz aufrückten. Die NEOS steigerten sich um 3,66 Prozentpunkte: 7,04 Prozent bedeuten Platz fünf. Wenig Zuspruch erhielt die Liste JETZT bei ihrem zweiten Antreten. Die Partei des früheren Grünen Abgeordneten Peter Pilz erzielte 2,41 Prozent (minus 1,39 Prozentpunkte) und stürzte von Platz vier ab.

Dahinter landete mit 0,45 Prozent stabil die KPÖ. Ein Newcomer bei der Nationalratswahl war der "Wandel" - er schaffte bei seiner Premiere 0,36 Prozent. Die Wahlbeteiligung in Götzendorf an der Leitha war mit 75 Prozent sehr hoch: Von den 1 146 abgegebenen Stimmen waren 1 122 gültig. Insgesamt waren in der niederösterreichischen Gemeinde 1 528 Personen wahlberechtigt.

