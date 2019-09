Breitenfurt bei Wien: ÖVP wieder an der Spitze, FPÖ verliert

Die ÖVP liegt in Breitenfurt bei Wien weiter auf Platz eins. Mit 37,93 Prozent wuchs die Volkspartei um 3,34 Prozentpunkte. So wie bei der letzten Wahl auf Platz zwei liegt die SPÖ mit 18,36 Prozent. Gegenüber der Nationalratswahl 2017 verloren die Sozialdemokraten damit aber erheblich um 7,85 Prozentpunkte. Mit 19,57 Prozentpunkten ist der Abstand zur Nummer eins beträchtlich. 16,08 Prozent der Wähler erreichten die Grünen. Damit verbesserte sich die Ökopartei mehr als eindeutig um 11,76 Prozentpunkte und kletterte vom sechsten Platz auf Rang drei.

Viertstärkste Partei in Breitenfurt bei Wien wurden die NEOS, die um 5,25 Prozentpunkte auf 13,52 Prozent stark wuchsen. Empfindliche Verluste gab es für die FPÖ, die 8,03 Prozentpunkte verlor und nun bei 10,37 Prozent liegt. Den Freiheitlichen bescherte der vorgezogene Urnengang somit einen Absturz vom dritten Rang auf den fünften. Einen herben Rückschlag versetzte die frühzeitige Neuwahl der Liste JETZT. Die Partei des früheren Grünen Abgeordneten Peter Pilz erzielte 2,81 Prozent (minus 3,83 Prozentpunkte) und fiel vom fünften Platz auf den sechsten zurück.

Erstmals am Start war der "Wandel" - er erzielte bei seiner Premiere 0,52 Prozent. Auf dem letzten Platz findet sich die KPÖ mit 0,4 Prozent. Die Wahlbeteiligung in Breitenfurt bei Wien war mit 69,8 Prozent hoch: 3 257 Stimmen wurden abgegeben, 3 240 waren gültig. Insgesamt waren in der niederösterreichischen Gemeinde 4 666 Personen wahlberechtigt.

