ÖVP wächst deutlich und liegt in Oberdrauburg weiter auf dem ersten Platz

Nummer eins in Oberdrauburg ist auch 2019 die ÖVP. Die Volkspartei erzielte 46,26 Prozent - das ist ein deutlicher Zuwachs um 8,76 Prozentpunkte. Auf dem zweiten Platz liegt erneut die FPÖ mit 21,13 Prozent. Gegenüber der Nationalratswahl 2017 verloren die Freiheitlichen damit aber erheblich um 8,09 Prozentpunkte. Der Abstand zur führenden Partei ist mit 25,13 Prozentpunkten groß. 19,97 Prozent der Wähler erreichte die SPÖ. Damit bauten die Sozialdemokraten stark um 6,59 Prozentpunkte ab.

Nummer vier in Oberdrauburg wurden die Grünen, die um 4,32 Prozentpunkte auf 6,82 Prozent wuchsen. Die NEOS steigerten sich um 2,08 Prozentpunkte: 3,49 Prozent bedeuten Platz fünf. Die Liste JETZT performte konstant, die Partei des früheren Grünen Abgeordneten Peter Pilz kam auf 2,16 Prozent.

Erstmals am Start war der "Wandel" - er erzielte bei seiner Premiere 0,17 Prozent. Auf den letzten Plätzen geben sich ein Stelldichein. Die Wahlbeteiligung in Oberdrauburg betrug 63,57 Prozent: Von den 616 abgegebenen Stimmen waren 601 gültig. Insgesamt waren in der Kärntner Gemeinde 969 Personen wahlberechtigt.

