ÖVP erobert in Hohenthurn ersten Platz und entthront SPÖ

Die ÖVP ist mit deutlichen Zugewinnen neue Nummer eins in Hohenthurn. Die Volkspartei liegt mit 40,14 Prozent um 5,79 Prozentpunkte über dem Resultat der letzten Nationalratswahl und damit vor der bisherigen Nummer eins, der SPÖ.

Die Sozialdemokraten müssen sich nunmehr mit dem zweiten Stockerlplatz begnügen. Sie erzielten 32,21 Prozent und büßten damit 3,22 Prozentpunkte ein. 13,22 Prozent der Wähler erreichte die FPÖ. Damit bauten die Freiheitlichen stark um 9,61 Prozentpunkte ab.

Ex aequo liegen dahinter die Grünen sowie die NEOS mit 6,49 Prozent: Die Ökopartei legte in Hohenthurn stark zu (5,4 Prozentpunkte), auch die liberale Oppositionspartei lukrierte zusätzliche Stimmen (plus 3,23 Prozentpunkte). Die KPÖ performte konstant, die Kommunisten kamen auf 0,72 Prozent.

Dahinter landete mit 0,48 Prozent die Liste JETZT, die damit 1,26 Prozentpunkte verlor und vom fünften Platz absackte. Das BZÖ war nur in Kärnten am Start, es erzielte bei seinem Comeback-Versuch 0,24 Prozent. Nur der letzte Platz ging sich für den "Wandel" aus. Er erhielt null Stimmen.

Die Wahlbeteiligung in Hohenthurn betrug 65,33 Prozent: 422 Stimmen wurden abgegeben, 416 waren gültig. Insgesamt waren in der Kärntner Gemeinde 646 Personen wahlberechtigt.

