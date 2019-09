ÖVP behauptet ersten Platz in Kappel am Krappfeld, Plus für Grüne

Die ÖVP hat in Kappel am Krappfeld ihren Spitzenplatz verteidigt. Mit 41,4 Prozent wuchs die Volkspartei stark um 5,14 Prozentpunkte. Mit einem deutlichen Abstand von 18,15 Prozentpunkten liegt dahinter die SPÖ mit 23,25 Prozent (plus 1,44 Prozentpunkte). 22 Prozent der Wähler überzeugte die FPÖ. Damit bauten die Freiheitlichen drastisch um 11,69 Prozentpunkte ab und fielen von Platz zwei auf den dritten Platz zurück.

Viertstärkste Partei in Kappel am Krappfeld sind die Grünen, die um 5,35 Prozentpunkte auf 6,15 Prozent stark wuchsen und vom sechsten Platz aufrückten. Die NEOS steigerten sich um 1,2 Prozentpunkte: 5,28 Prozent bedeuten Platz fünf. Auf Platz sechs finden sich zwei Parteien: Die KPÖ (stabil) und die Liste JETZT (minus 1,37 Prozentpunkte) bekamen jeder 0,58 Prozent der Stimmen.

Auf den letzten Plätzen geben sich das BZÖ sowie der "Wandel" mit je 0,38 Prozent ein Stelldichein. Die Wahlbeteiligung in Kappel am Krappfeld war mit 67,13 Prozent hoch: 1 062 Stimmen wurden abgegeben, 1 041 waren gültig. Insgesamt waren in der Kärntner Gemeinde 1 582 Personen wahlberechtigt.

Dieser Text wurde von der APA-Austria Presse Agentur auf Basis der Wahlresultate (ohne Briefwahlstimmen) automatisiert erstellt.