In St. Margareten im Rosental teilen sich ÖVP und SPÖ den ersten Stockerlplatz

Die Wähler in St. Margareten im Rosental haben ihre Gunst gleichmäßig verteilt: Die ÖVP und die SPÖ landeten gemeinsam auf dem ersten Platz. Für die ÖVP, 2017 auf Platz zwei, bedeutet das einen Zuwachs um 4,12 Prozentpunkte. Für die SPÖ, die zuletzt auch an der Spitze gelegen war, ist es ein Plus von 2,96 Prozentpunkten. 14,5 Prozent der Wähler erreichte die FPÖ. Damit bauten die Freiheitlichen drastisch um 14,76 Prozentpunkte ab.

Viertstärkste Partei in St. Margareten im Rosental sind die NEOS, die um 3,44 Prozentpunkte auf 5,92 Prozent wuchsen. Die Grünen steigerten sich um 3,99 Prozentpunkte: 5,15 Prozent bedeuten Platz fünf. Die Liste JETZT performte konstant, die Partei des früheren Grünen Abgeordneten Peter Pilz kam auf 1,72 Prozent.

Dahinter landete mit 0,57 Prozent stabil die KPÖ. Auf den letzten Plätzen geben sich das BZÖ sowie der "Wandel" mit je 0,38 Prozent ein Stelldichein. Die Wahlbeteiligung in St. Margareten im Rosental betrug 61,21 Prozent: Von den 538 abgegebenen Stimmen waren 524 gültig. Insgesamt waren in der Kärntner Gemeinde 879 Personen wahlberechtigt.

Dieser Text wurde von der APA-Austria Presse Agentur auf Basis der Wahlresultate (ohne Briefwahlstimmen) automatisiert erstellt.