Glödnitz: ÖVP mit starken Zugewinnen neue Nummer eins

In Glödnitz hat die ÖVP massiv dazugewonnen und die Führung übernommen. Mit 41,9 Prozent schnitt die Volkspartei um 11,76 Prozentpunkte besser ab als vor zwei Jahren und überholte die FPÖ.

Die Freiheitlichen sind jetzt Nummer zwei in Glödnitz. Sie erzielten 29,82 Prozent und büßten damit 11,77 Prozentpunkte ein. 19,79 Prozent der Wähler erreichte die SPÖ. Damit bauten die Sozialdemokraten 4,04 Prozentpunkte ab.

Viertstärkste Partei in Glödnitz wurden die NEOS, die um 1,03 Prozentpunkte auf 3,6 Prozent wuchsen. Die Grünen steigerten sich um 2,38 Prozentpunkte: 3,08 Prozent bedeuten Platz fünf. Auf Platz sechs finden sich gleich drei Parteien: Die KPÖ (plus 0,51 Prozentpunkte) und die Liste JETZT (in etwa wie 2017) sowie das BZÖ (neu angetreten) bekamen jeder 0,51 Prozent der Stimmen.

Nur der letzte Platz ging sich für den "Wandel" aus. Er erhielt 0,26 Prozent bzw. 1 Stimme.

Die Wahlbeteiligung in Glödnitz betrug 59,37 Prozent: 396 Stimmen wurden abgegeben, 389 waren gültig. Insgesamt waren in der Kärntner Gemeinde 667 Personen wahlberechtigt.

