FPÖ verliert in Hüttenberg Wähler, bleibt aber auf Platz eins

Die Nummer eins in Hüttenberg heißt weiter FPÖ. Die Freiheitlichen erzielten 34,23 Prozent. Das ist zwar um 8,99 Prozentpunkte weniger und ein ein klarer Verlust, genügte aber für den Erhalt der Spitzenposition. Platz zwei ging an die SPÖ, die auf 33,81 Prozent kam. Für die Sozialdemokraten gab es also kaum Bewegung. Der Abstand zur Nummer eins ist mit 0,42 Prozentpunkten allerdings äußerst gering. 25 Prozent der Wähler stimmten für für die ÖVP. Damit verbesserte sich die Volkspartei eindeutig um 6,6 Prozentpunkte.

Viertstärkste Partei in Hüttenberg wurden die Grünen, die um 3,19 Prozentpunkte auf 3,55 Prozent wuchsen und vom siebten Platz aufrückten. Die NEOS blieben so gut wie gleich, die liberale Oppositionspartei erlangte 1,7 Prozent. Die Liste JETZT performte ebenfalls konstant, die Partei des früheren Grünen Abgeordneten Peter Pilz kam auf 0,85 Prozent.

Dahinter landete mit 0,57 Prozent stabil die KPÖ. Auf den letzten Plätzen geben sich das BZÖ sowie der "Wandel" mit je 0,14 Prozent ein Stelldichein. Die Wahlbeteiligung in Hüttenberg betrug 60,15 Prozent: 711 Stimmen wurden abgegeben, 704 waren gültig. Insgesamt waren in der Kärntner Gemeinde 1 182 Personen wahlberechtigt.

