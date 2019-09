Bad St. Leonhard im Lavanttal: ÖVP legt stark zu und löst FPÖ an der Spitze ab

Die ÖVP ist mit erheblichen Zugewinnen neue Nummer eins in Bad St. Leonhard im Lavanttal. Mit 40,04 Prozent schnitt die Volkspartei um 11,19 Prozentpunkte besser ab als vor zwei Jahren und überholte die FPÖ.

Auf Platz zwei folgt die SPÖ, die um 1,04 Prozentpunkte auf 27,85 Prozent verlor. Der Abstand zur neuen Nummer eins ist mit 12,19 Prozentpunkten beträchtlich. 20,84 Prozent der Wähler erreichte die FPÖ. Damit bauten die Freiheitlichen drastisch um 14,52 Prozentpunkte ab und stürzten von Platz eins auf den dritten Platz ab.

Ex aequo liegen dahinter die Grünen sowie die NEOS mit 4,7 Prozent: Die Ökopartei legte in Bad St. Leonhard im Lavanttal zu (3,36 Prozentpunkte), auch die liberale Oppositionspartei lukrierte zusätzliche Stimmen (plus 1,9 Prozentpunkte). Wenig Erfolg war der Liste JETZT beim zweiten Start beschieden. Die Partei des früheren Grünen Abgeordneten Peter Pilz erzielte 1,02 Prozent (minus 0,97 Prozentpunkte) und fiel vom fünften Platz auf den sechsten zurück.

Dahinter landete mit 0,4 Prozent stabil die KPÖ. Zum ersten Mal bei einer Nationalratswahl dabei war der "Wandel" - er schaffte bei seiner Premiere 0,27 Prozent. Das BZÖ war nur für die Kärntner Wählerinnen und Wähler eine Option. Es erhielt 0,18 Prozent bzw. 4 Stimmen.

Die Wahlbeteiligung in Bad St. Leonhard im Lavanttal betrug 63,76 Prozent: Von den 2 284 abgegebenen Stimmen waren 2 255 gültig. Insgesamt waren in der Kärntner Gemeinde 3 582 Personen wahlberechtigt.

