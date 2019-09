SPÖ bleibt stärkste Partei in Tschanigraben, Einbußen für FPÖ

In Tschanigraben bleibt die SPÖ auf Platz eins. 56,76 Prozent erreichten die Sozialdemokraten, das ist zwar um 10,81 Prozentpunkte weniger als 2017 und ein beträchtlicher Verlust, reichte aber für den Verbleib an der Spitze. Mit einem deutlichen Abstand von 29,73 Prozentpunkten liegt dahinter die ÖVP mit 27,03 Prozent (plus 13,52 Prozentpunkte). 13,51 Prozent der Wähler erreichte die FPÖ. Damit bauten die Freiheitlichen 2,71 Prozentpunkte ab und fielen von Platz zwei auf den dritten Platz zurück.

Vierte in Tschanigraben wurden die Grünen, deren Ergebnis sich mit 2,7 Prozent kaum veränderte. Gleichstand herrscht auf dem fünften Platz für Partei, nämlich mit 0 Prozent. Für die Kommunisten war dies keine Veränderung, die Partei des früheren Grünen Abgeordneten Peter Pilz blieb ebenfalls stabil. Die Wahlbeteiligung in Tschanigraben war mit 70,37 Prozent hoch: 38 Stimmen wurden abgegeben, 37 waren gültig. Insgesamt waren in der burgenländischen Gemeinde 54 Personen wahlberechtigt.

Dieser Text wurde von der APA-Austria Presse Agentur auf Basis der Wahlresultate (ohne Briefwahlstimmen) automatisiert erstellt.