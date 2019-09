ÖVP siegt in Unterfrauenhaid und verdrängt ÖVP vom ersten Rang

Die ÖVP ist mit deutlichen Zugewinnen neue Nummer eins in Unterfrauenhaid. Mit 42,26 Prozent schnitt die Volkspartei um 6,56 Prozentpunkte besser ab als vor zwei Jahren und überholte die ÖVP.

Für die Sozialdemokraten war trotz Zuwächsen (2,36 Prozentpunkte) diesmal nicht mehr drin. 13,39 Prozent der Wähler überzeugte die FPÖ. Damit bauten die Freiheitlichen drastisch um 10,33 Prozentpunkte ab.

Viertstärkste Partei in Unterfrauenhaid wurden die Grünen, die um 1,12 Prozentpunkte auf 2,1 Prozent wuchsen und vom sechsten Platz aufrückten. Die NEOS blieben so gut wie gleich, die liberale Oppositionspartei erlangte 1,84 Prozent. Auf Platz sechs finden sich zwei Parteien: Die KPÖ (plus 1,05 Prozentpunkte) und die Liste JETZT (minus 0,91 Prozentpunkte) bekamen jeder 1,05 Prozent der Stimmen.

Zum ersten Mal bei einer Nationalratswahl dabei war der "Wandel" - er holte bei seiner Premiere 0,26 Prozent. Regionale Liste im Burgenland war die CPÖ. Sie erhielt null Stimmen.

Die Wahlbeteiligung in Unterfrauenhaid war mit 73,76 Prozent hoch: Von den 388 abgegebenen Stimmen waren 381 gültig. Insgesamt waren in der burgenländischen Gemeinde 526 Personen wahlberechtigt.

Dieser Text wurde von der APA-Austria Presse Agentur auf Basis der Wahlresultate (ohne Briefwahlstimmen) automatisiert erstellt.