Neustift bei Güssing: SPÖ wieder an der Spitze, ÖVP legt zu

Die SPÖ liegt in Neustift bei Güssing weiter auf Platz eins. Mit 43,4 Prozent wuchsen die Sozialdemokraten um 1,89 Prozentpunkte. Platz zwei ging mit einem Respektabstand von 16,61 Prozentpunkten an die ÖVP mit 26,79 Prozent (plus 7,92 Prozentpunkte). 21,13 Prozent der Wähler überzeugte die FPÖ. Damit bauten die Freiheitlichen drastisch um 12,2 Prozentpunkte ab und fielen von Platz zwei auf den dritten Platz zurück.

Viertstärkste Partei in Neustift bei Güssing sind die Grünen, die um 2,33 Prozentpunkte auf 4,53 Prozent wuchsen. Die NEOS steigerten sich um 1 Prozentpunkte: 2,26 Prozent bedeuten ein mäßiges Plus und Platz fünf. Auf Platz sechs finden sich zwei Parteien: Die KPÖ (plus 0,75 Prozentpunkte) und die Liste JETZT (minus 1,14 Prozentpunkte) bekamen jeder 0,75 Prozent der Stimmen.

Auf dem achten Platz findet sich die CPÖ mit 0,38 Prozent. Nur der letzte Platz ging sich für den "Wandel" aus. Er erhielt keine Stimme.

Die Wahlbeteiligung in Neustift bei Güssing betrug 65,05 Prozent: Von den 268 abgegebenen Stimmen waren 265 gültig. Insgesamt waren in der burgenländischen Gemeinde 412 Personen wahlberechtigt.

Dieser Text wurde von der APA-Austria Presse Agentur auf Basis der Wahlresultate (ohne Briefwahlstimmen) automatisiert erstellt.