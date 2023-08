Neuer Dating-Trend: Bist du in einer Delusionship?

Hängst du oder jemand, den du kennst, in einer Delusionship fest? Also in einer romantischen Beziehung, die nicht wirklich erwidert wird oder garkeine ist? Das Phänomen ist nichts Neues, aber Tiktok hat daraus einen neuen Dating-Begriff gemacht. Und ziemlich viele Menschen scheinen sich darin wieder